Doek valt definitief over Souvenir RESTAURANT MAAKT PLAATS VOOR EETHUIS 'CROQ'ODIEL' CHRISTOPHE MAERTENS

06 maart 2018

02u28 0 Ieper Het restaurant Souvenir in Ieper heeft definitief de verhuis naar Gent ingezet en maakt plaats voor CROQ'ODIEL. Het nieuwe eethuis zal zich focussen op onder meer croque monsieurs, maar dan met dezelfde hoogwaardige producten die in Souvenir werden gebruikt. Joke Michiel zal de zaak samen met de 20-jarige maître Sarah Gevaert uitbaten. "Het zal wel een stuk meer verantwoordelijkheid dragen zijn, maar ik zie het wel zitten", aldus Sarah.

Met een slotdiner zaterdagavond eindigde het Ieperse verhaal van het restaurant Souvenir. De verhuis naar Gent is nu volop bezig, maar dat wil niet zeggen dat uitbaters Joke Michiel en haar man de IJslandse chef Vihjalmur Sigurdarson de kattenstad voorgoed verlaten. Ze blijven er wonen, meer zelfs, er komt een nieuw restaurant in de Surmont de Volsberghestraat: CROQ'ODIEL.





Lokaal, duurzaam, vers

"Op 4 april gaat onze nieuwe zaak open", legt Joke uit. "Het wordt een restaurant met een toegankelijke keuken, maar we gaan dezelfde producten gebruiken zoals in Souvenir. Alle goederen blijven dus lokaal, duurzaam, seizoensgebonden en vooral vers. Zo gaan we bijvoorbeeld werken met croque monsieurs waarvoor we zuurdesembrood gaan gebruiken." Terwijl haar man fulltime het restaurant in Gent voor zijn rekening zal nemen, zal Joke daar twee dagen per week vertoeven en de rest in Ieper. CROQ'ODIEL zal ze samen met maître Sarah Gevaert (20) uit Ieper uitbouwen. "Ik zal vooral het administratieve van de twee restaurants voor mijn rekening nemen, op zich is dat al meer dan een fulltime", weet Joke.





Verantwoordelijkheid

Sarah Gevaert werkt al drie jaar voor Souvenir.





"Aanvankelijk was dat als extra hulp in het weekend. Later deed ik hier ook mijn stage toen ik nog op de hotelschool in Koksijde zat. Ik ben hier blijven plakken en ben toen in vaste dienst beginnen werken. Ik ben blij dat ik nu het vertrouwen van Joke krijg om een stap verder te zetten met CROQ'ODIEL. Het zal natuurlijk wel een stuk meer verantwoordelijkheid dragen zijn. Zo zal ik mij ook over bestellingen moeten buigen en zo, maar ik zie het wel zitten."





Vreemd gevoel

Zaterdagavond kwamen heel wat trouwe klanten nog even langs in Ieper. "Het is toch een vreemd gevoel vanavond", klonk het zaterdag bij Joke Michiel. "Het is een mooi moment, maar toch ook wat nostalgisch. De meeste mensen die hier vanavond zijn, zijn heel trouwe klanten van ons. Het deed mij wel iets toen ik de mensen het restaurant binnen zag komen. Het was een beetje emotioneel. Ze hebben ons dan ook vier jaar lang gesteund."





Missen

Dirk Libbrecht (50) en zijn partner Severine Caulier (42), die de bakkerij Paris Croissant in Ieper openhouden, zijn er daar twee van. "We kennen de chef van de tijd toen hij nog bij Kobe (Desramaults, nvdr) werkte en we hebben zijn traject gevolgd. Souvenir is dan ook een heel goed restaurant. We gaan het eethuis blijven volgen, maar Gent is natuurlijk wel een stuk verder. Hier hebben we onze bakkerij en het was dus gemakkelijk om bijvoorbeeld eens over de middag iets te komen eten. Ofwel moeten wij ook iets beginnen in Gent (lacht). Ach, we gaan we gaan het zeker missen. Het is ook jammer voor onze stad Ieper dat Souvenir hier wegtrekt."





Voor het slotdiner kregen de uitbaters de hulp van hun belangrijkste leverancier: groenteboer Matthias Plattevoet van de Blauwe Spie in Lo-Reninge. "Matthias is ook fel bezig met smaken en smaakcombinaties, zodat we voor deze avond samen met hem een menu hebben samengesteld. We serveren enkel groenten en alles is iets uitgebreider dan het gewone zaterdagavondmenu."