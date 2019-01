Dochter vangt weduwe op wiens huis explodeerde: “Mama had een goeie engelbewaarder. Maar ze blijft voortdurend die enorme knal horen” Ontploffing veroorzaakt door ondergrondse boring waarbij gastoevoerleiding werd geraakt Hans Verbeke

15 januari 2019

19u22 0 Ieper “Mama had een goeie engelbewaarder”, zegt Marleen De Rous, dochter van Gisèle Seynaeve (76) wiens huis maandag werd verwoest door een gasontploffing. “Het zal nog een tijdje duren voor ze dit verwerkt heeft. Afgelopen nacht heeft ze nauwelijks geslapen. Ze blijft maar die knal horen.”

Samen met haar echtgenoot Geert Goudeseune keerde Marleen De Rous uit Poperinge dinsdagmorgen terug naar de restanten van het fraaie rijhuis in de Polenlaan waar haar moeder al veertig jaar woont. “Moeder stond in de keuken toen alles ontplofte. De badkamer op de eerste verdieping, net boven de keuken, werd weggeblazen. In de woonkamer stortte de vloer in. Er gaapt nu een groot gat, alles ligt in de kelder. Plafonds kwamen naar beneden, muren scheurden alsof het niks was. De brokstukken werden met grote kracht naar de overkant van de straat geblazen. Ongelofelijk dat mama slechts lichte verwondingen heeft opgelopen. Ze was bezig in de keuken, gelukkig was ze niet aan het tokkelen op haar kerkorgel in de woonkamer. Na de explosie was ze in shock. De buurman vertelde dat ze luidkeels riep dat haar huis vernield was. Uiteindelijk is ze door het puin voorzichtig naar buiten gegaan. Mama werd opgevangen bij overburen. Afgelopen nacht kon ze de slaap niet vatten. Ze blijft voortdurend die enorme knal horen. Voorlopig kan ze even bij ons verblijven, we hopen dat ze straks ergens anders terecht kan voor een langere periode. Terugkeren naar huis, is alvast geen optie.”

Voorgevel deels gesloopt

Omdat het instortingsgevaar te groot was, werd maandagavond een deel van de voorgevel gesloopt. Rond 22.30 uur was die klus geklaard. Een aannemer en zijn medewerker kwamen dinsdagvoormiddag langs om de situatie te bekijken. “We zullen het pand dichttimmeren met houten panelen”, legt de man uit. “Maar eerst gaan we proberen zoveel mogelijk persoonlijke spullen te redden van de bewoonster.” Nogal wat antieke stukken werden naar buiten gehaald, maar ook een accordeon. “Dat zal haar plezier doen”, weet Marleen. “Het liefst van al speelt ze muziek spelen, op verschillende instrumenten. Naast de accordeon had ze onder andere nog twee gitaren en een kerkorgel. Daarmee kon ze zich uren zoet houden. Het is goed dat ze een deel van haar persoonlijke spullen terug heeft. Dat maakt het iets draaglijker. We zijn de buren ook dankbaar die woensdagavond al wat materiaal van mama in huis hebben genomen.”

Gasbuis geraakt bij ondergrondse boring

Willy Vereecke (68), de buurman van Gisèle, keerde dinsdagvoormiddag voor het eerst terug naar zijn woning. Hij bracht samen met zijn vriendin de nacht door op hotel. “Maar ik heb amper twee uur geslapen”, bromt de man, terwijl hij op de vloer naar het gebroken servies kijkt dat door de explosie uit zijn keukenkasten werd geslingerd. “Die zware klop bleef door mijn hoofd malen. Het is goed om even terug te zijn, maar ik kan hier niet blijven. Daarvoor is de schade te groot. Voorlopig weet ik even niet hoe het nu verder moet. Hopelijk doet de verzekering niet moeilijk en kan dit snel opgelost worden.”

Dat is nog maar de vraag. Volgens bronnen wordt het een complex dossier. Ondertussen is wel de oorzaak van de ontploffing gekend. Volgens een woordvoerder van netwerkbeheerder Eandis heeft een aannemer in opdracht van Telenet bij een ondergrondse boring de gastoevoerbuis van de buren geraakt. Daardoor is een gaslek ontstaan waarbij zowel de kelder van de buur als die van Gisèle met gas gevuld werd. Een ontsteking, zoals het licht aanknippen, was voldoende om alles te doen ontploffen.

Op termijn zal de rijwoning volledig gesloopt worden. De aanpalende huizen zullen daarna gestabiliseerd worden. Een aannemer moet ook de vrijgekomen gevels wind- en waterdicht maken. Wat er op termijn zal gebeuren op de vrijgemaakte bouwgrond is nog niet bekend.