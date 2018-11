Dit weekend zal je lang zoeken naar parkeerplaatsje 30 november 2018

02u26 0

Vandaag en de rest van het weekend verzamelen er in Ieper oldtimers, waardoor er minder vrije parkeerplaatsen zullen zijn in de binnenstad. De stadsdiensten vragen automobilisten de randparkings te gebruiken.





Ieper is drie dagen lang het decor voor de Ypres Rally Regularity. Het gaat om een regelmatigheidswedstrijd in etappes waarbij oude rallywagens de streek verkennen. "Het gaat dus niet om een snelheidsrally op een afgesloten parcours. De auto's gaan op de openbare weg en moeten zich aan de geldende verkeersregels houden", aldus het stadsbestuur. De oldtimers worden in Ieper opgesteld op het Sint-Maartensplein, de Janseniusstraat en op het Minneplein, het stuk parallel met de Elverdingestraat. "Deze zones worden dus volledig afgesloten voor dit event. Ook parking De Kolve is voor de organisatoren gereserveerd. In combinatie met de kerstmarkt én de zaterdagmarkt moet men dus rekening houden met het feit dat het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad komend weekend beperkt zal zijn. Gebruik dus zeker de randparkeerplaatsen als je naar de stad wil komen om te shoppen." In Boezinge zal de Reningestraat tussen de Boezingestraat en de Ravestraat vanavond afgesloten zijn. Op het Katspel en een gedeelte van de Diksmuidseweg zal een parkeerverbod gelden. In Elverdinge zal zondag tussen 8 en 14 uur de grote parking in de Bollemeersstraat tijdelijk parkeervrij worden gemaakt voor het evenement. (CMW)





Meer over Ieper

sport

Boezingestraat

Minneplein

Elverdingestraat

Boezinge

Sint-Maartensplein

Diksmuidseweg