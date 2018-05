Dikkebusvijver wordt gebaggerd BUFFERBEKKEN MOET DIEPER TEGEN WATEROVERLAST CHRISTOPHE MAERTENS

19 mei 2018

02u38 0 Ieper Eind mei starten bagger- en verdiepingswerken op de Dikkebusvijver. Door erosie vanuit het heuvelgebied komt steeds meer slib op de bodem terecht, waardoor het bufferbekken te snel overloopt. De werken zullen een jaar duren en kosten 602.353 euro.

Vooraan Dikkebusvijver is momenteel alles nog rustig, maar aan de andere kant van de waterplas ligt een baggerboot klaar. Ook zijn er graafkranen de voorbereidende werken aan het afronden voor de grote baggerwerken van de vijver.





De werken zijn nodig omdat de vijver kampt met erosie vanuit het heuvelgebied. In totaal kwam er zo'n 144.000 vierkanter meter grond uit Heuvelland in de vijver terecht via de Kleine Kemmelbeek. Die beek kent een sterk verval van 35 meter op een afstand van 5 kilometer. Op 9 april gingen de voorbereidende werken van start en binnen twee weken zouden dan de effectieve baggerwerken moeten beginnen. "Eerst moeten de bermen van het bekken worden verhoogd. Daarna zal het slib in het nabijgelegen bestaande slibbekken worden opgespoten om te laten ontwateren", zegt Bart Naeyaert, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen. "Daarop gaan we proberen het bezinksel terug op de akkers te brengen."





Blauwwieren

De erosie vanuit het heuvelgebied veroorzaakt een aanslibbing van de bodem van Dikkebusvijver, waardoor de plas steeds minder diep is. Het water warmt zo sneller op, met botulisme als gevolg. De ziekte treft vooral vogels en vissen. Verder gaan ook giftige blauwwieren woekeren, wat de werking van de kajakclub in het gedrang brengt. Want de leden lopen gevaar als ze met het water in contact komen. Verder levert de verhoogde bodem ook andere problemen op. Dikkebusvijver, een bufferbekken dat water moet opvangen bij stortregens, treedt sneller buiten zijn oevers. Ook de drinkwaterwinning- de Watergroep pompt het water op en laat het zuiveren- verloopt minder vlot.





"We zijn er ons dan ook goed van bewust dat de erosieproblematiek in het heuvelgebied, waar de bronbeken die de vijver voeden ontspringen, ernstig dient aangepakt te worden", vertelt burgemeester Jan Durnez. Om de diepgang voor langere tijd te garanderen zal de vijver plaatselijk worden verdiept. Daarnaast zullen dieptes gemaakt worden voor de vispopulaties. Kooien moeten de vissen beschermen tegen de aalscholver.





Dikkebusvijver kent een lange geschiedenis. De plas ontstond in het begin van de 14de eeuw. In die tijd stroomde er water via een kunstmatig aangelegde beek van de Kemmelbeek tot in Ieper. Dat water was bedoeld als drinkwater voor de Ieperlingen.





Tot rond 2000 werd 80 procent van het Ieperse drinkwater gewonnen uit deze vijver. Sinds 2010 heeft de Watergroep de activiteiten van de Ieperse Stedelijke Waterregie overgenomen. De werken kosten 602.353 euro en zullen een jaar duren. Het is sinds 1992 de derde keer dat de werken moeten gebeuren.