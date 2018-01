Digitale weekplanner voor Dominique 02u35 0 Foto Eric Flamand

Vorig schooljaar ontwikkelden leerlingen van het 6de jaar elektriciteit-elektronica van het VTI-Ieper een digitaal planningsbord voor Dominique. Dominique heeft een verstandelijke beperking, maar woont zelfstandig. Om Dominique een goede dagstructuur te bieden is een visualisatiebord noodzakelijk. Dit elektronische bord werd ontwikkeld in samenspraak met de vzw Vondels uit Ieper, die Dominique in zijn wekelijkse planning begeleidt.





De leerlingen van 6EE moesten hierbij zowel de elektronica als de behuizing ontwerpen en slaagden er aardig in om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Na een paar maanden proefdraaien, werd het bord aan Dominique overhandigd. Om het voor hem financieel haalbaar te houden, kregen we de steun van enkele bedrijven. De leds werden aan een uitzonderlijk lage prijs door Würth Elektronik geleverd, en bij de firma Page in Poperinge gratis bestukt. De firma Digimatic sponsorde de metalen voorplaat en het laseren ervan. De houtafdeling van het VTI maakte de houten kast.





Op de foto ziet u van links naar rechts: GP-coach Eddy Caron, TA Danny Hondeghem, Dominique Devreker, Boudewyn Polley (Ieperplant), Achilles Vervisch (6EE VTII) , Viktor Vandewalle (6EE VTII) en Sofie Fossaert (vzw Vondels).





(EFW)