Dieven stelen stroomgroep en aanhangwagen bij Lechat Machines Lieven Samyn

06 maart 2019

12u31 0 Ieper Bij het verhuurbedrijf van professionele machines voor bouw, industrie, tuin en doe-het-zelf Lechat Machines in Ieper zijn dieven dinsdag rond middernacht aan de haal gegaan met een aanhangwagen en stroomgroep. De buit heeft een waarde van vijftienduizend euro. “Op camerabeelden van buren zien we de auto van de dieven met de aanhangwagen passeren”, zegt zaakvoerder Vincent Decaestecker.

De inbraak werd woensdagochtend vastgesteld. De daders hadden een omheining van het bedrijf in de Paddevijverstraat stukgeknipt en reden met hun auto de buitenkoer op. Ze koppelden een aanhangwagen aan de wagen en laadden de zware stroomgroep op. Daarna reden ze weg. “Een serieuze dobber”, zucht de zaakvoerder. “Zuur geld dat zomaar voor je neus verdwijnt. We hebben geen melding van de alarmcentrale gekregen, want alles heeft zich buiten afgespeeld. Gelukkig is het maar de eerste keer in 22 jaar dat we het slachtoffer van een diefstal worden. Maar hopelijk ook de laatste keer.”

Op camerabeelden van buren heeft Vincent Decaestecker de wagen met aanhangwagen en stroomgroep zien passeren. Veel hoop om de buit terug te zien, heeft hij echter niet. Wie de stroomgroep toch ergens ziet opduiken, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van de zone Arro Ieper.