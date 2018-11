Dieven slaan deur nachtwinkel kapot en stelen kassa 29 november 2018

02u26 0 Ieper Twee dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in een nachtwinkel aan De Leet. "Ze verbrijzelden de deur en gingen er met sigaretten en de kassa vandoor", vertelt een familielid van de zaakvoerder.

Het duo begaf zich in de nacht van maandag op dinsdag iets na middernacht naar de nachtwinkel. "Normaal zijn we langer open op maandag, maar we hadden nog ander werk", vertelt Ahmad Hariri, familie van de zaakvoerder. Op camerabeelden is te zien hoe twee gemaskerde mannen omstreeks 0.17 uur eerst de glazen voordeur probeerden te forceren. Toen dat niet lukte, besloten ze dan maar om de deur kapot te slaan. De daders liepen meteen naar de rekken en vulden hun zakken met sigaretten. Ze namen ook de kassa mee. "We waren in de winkel tot 0.11 uur", vertelt Ahmad. "Nog geen tien minuten later waren ze binnen. Ze hebben ons dus in de gaten gehouden. We werden plots opgebeld door de buren, die hadden gezien hoe de twee mannen waren binnengedrongen. Toen we terugkwamen, was het al gebeurd en stond de politie er al. De politie kon één iemand bij de kraag vatten, maar die had geen sigaretten en ook de kassa niet bij zich. Dit is echt een hele zware domper. Hoeveel geld in de kassa stak, weten we niet precies."





Ahmad plaatste de beelden van de bewakingscamera's op Facebook in de hoop de inbrekers te kunnen ontmaskeren. (AHK)