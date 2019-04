Dieven die werden geklist door bestolen koppel voor rechter Christophe Maertens

02 april 2019

08u04 0 Ieper “Voor ons plezier”. Dat gaven op de rechtbank van Ieper twee Fransen, een man en een vrouw, als antwoord op de vraag waarom ze een aantal diefstallen hadden gepleegd. Beiden riskeren acht maanden cel met uitstel. De twee dieven werden geklist door speurwerk van een koppel dat door hen werd bestolen.

De Fransen L.H. (39) en J.F.S. (28) maakten er een sport van om op terugweg van hun werk spullen te stelen. Zo sloegen ze begin juni vorig jaar toe bij de woning van Kim Jacob en Bert Desmedt langs de Dikkebusstraat in Loker. Net voor de zaak van Kim, een winkel in faux bijous en accessoires, maakten de daders twee potten met olijfboompjes, twee rieten kandelaars en een bord dat aangeeft of de zaak open is, buit. Nazicht op de camerabeelden van de winkel toonden aan dat er een Peugeot halt hield in de vroege ochtend en dat een vrouw tot drie keer toe het trottoir van de winkel opliep om te stelen. Opvallend was dat de wagen groene koplampen had. Bert Desmedt kwam op het idee om de volgende ochtend vroeg op te staan om in de buurt op zoek te gaan naar de wagen met de groene koplampen. Lang hoefde hij niet te wachten voor hij de verdachten in het vizier kreeg. De man zette de achtervolging in en kon de Peugeot nog voor de Franse grens klemrijden en de politie verwittigen. In de wagen zaten opnieuw gestolen spullen, onder meer van een kapster in De Klijte. Nadar onderzoek bracht aan het licht dat de twee in totaal zes feiten op hun kerfstok hebben, in Heuvelland en in Ieper. Ze moeten zich nu beiden voor de rechter in Ieper verantwoorden voor de diefstallen. De openbare aanklager vordert tegen elk van hen een celstraf van acht maanden met uitstel en een effectieve geldboete. Toen de rechter hen vroeg waarom ze het hadden gedaan, antwoorden beiden droogjes: “voor de kick, om ons te amuseren.” De rechter merkte op dat er wel andere manieren bestaan om zich te amuseren. Vonnis 6 mei.