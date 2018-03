Dieven aan het werk in handelszaken 30 maart 2018

02u42 0

Minstens twee handelszaken in de Ieperse binnenstad kregen gisteren dieven over de vloer. In brasserie Ieper Eat, op het Vandenpeereboomplein, slaagden twee mannen van vreemde origine er in om het geld te stelen uit een portemonnee van de uitbaatster. Dat gebeurde achter de bar. Cavallino Men by Vertigo, een boetiek voor herenkleding in de Boterstraat, werd ook bezocht door een klant met minder goede bedoelingen. Op camerabeelden van de zaak is duidelijk te zien hoe de man in een onbewaakt moment een kledingstuk uit een rek haalt, dat aantrekt en vervolgens doodleuk naar buiten wandelt. De uitbater van de boetiek plaatste de camerabeelden op Facebook, om andere handelaars te waarschuwen maar ook in de hoop dat op die manier de dader kan geïdentificeerd en gevat worden. (VHS/CMW)