Dierenasiel krijgt twintig extra honden 11 augustus 2018

02u36 0

Een transportbusje dat in Gent autopech kreeg, bezorgt het Ieperse dierenasiel handenvol werk.





"In het busje bevonden zich twintig honden afkomstig uit Roemenië. Ze waren op weg naar Calais, van waaruit ze naar Engeland zouden vervoerd worden", zegt dierenarts en voorzitter van het Ieperse asiel Guy Werquin. "Omdat het busje niet onmiddellijk verder kon, werd een oproep gedaan naar de asielen in de regio met de vraag wie plaats had voor twintig honden. Omdat wij nogal wat ruimte hebben, kwamen ze bij ons terecht." De honden bezorgden het asiel wel extra werk. Het asiel doet daarvoor een beroep op vrijwilligers. "Normaal hervatten de viervoeters ten laatste tegen maandag hun reis naar hun eindbestemming over het kanaal", aldus nog de voorzitter. De dieren zijn in goede gezondheid. Ze zijn afkomstig van een Roemeense shelter, waarvan vrijwilligers zich inzetten tegen hondenleed. In Roemenië blijkt dat schering en inslag te zijn. De opgevangen dieren worden daar verzorgd, gevaccineerd en voor adoptie aangeboden aan andere landen. De opbrengst wordt gebruikt om andere beestjes te helpen. Ook vanuit Ieper krijgt de Roemeense shelter steun.





(CMW)