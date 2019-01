Dieren niet veel last van de kou Christophe Maertens

24 januari 2019

17u41 1 Ieper Het koude weer noopt Bellewaerde tot enkele maatregelen om sommige dieren het toch wat warmer te maken. Andere soorten hebben geen last van de lage temperaturen, integendeel.

“De amoerluipaarden en de Europese bizon zijn koude temperaturen gewoon en hebben daar geen last van”, zegt Ann De Ridder van het pret- en dierenpark. “Voor andere beestjes nemen we wel maatregelen zodat ze het wat warmer hebben. Zo moeten sommige soorten minder lang buiten blijven.” Bepaalde verblijfplaatsen kunnen worden verwarmd. Niet alle dieren bleven echter binnen. Zo bleken aapjes hun nootjes toch liever buiten op een tak op te peuzelen. Andere, onder meer enkele geiten en een schaap, aanschouwden het winterse landschap dan liever van in hun hok.