Dief maakt het een beetje te bont VHS

09 januari 2019

21u08 0

Een 35-jarige man zonder gekende woonplaats is slecht begonnen aan het nieuwe jaar. De man werd op 1 januari immers gearresteerd omdat hij verdacht wordt van drie feite van diefstal met verzwarende omstandigheid. De man sloeg op 16 december toe in een Proxy Delhaize-winkel in Ieper, twee dagen later deed hij hetzelfde in Wevelgem. Een week voordien, op 9 december, pleegde hij ook al een diefstal in café Sint-Sebastien in de Stationsstraat in Ieper. K.H. werd door de onderzoeksrechter aangehouden. De raadkamer heeft die aanhouding inmiddels met een maand verlengd. De speurders vermoeden dat de man nog bij andere feiten betrokken is.