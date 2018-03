Dief die tijdens inbraak in auto in slaap viel, riskeert twee jaar 20 maart 2018

Een 36-jarige inbreker riskeert twee jaar cel voor een inbraak in een auto. Samuel G. werd op een wel heel opmerkelijke manier betrapt.





Agenten konden hem vorige zomer in Kortrijk oppakken omdat hij tijdens een inbraak in een auto in slaap was gevallen. In de wagen vond de politie ook de buit van andere auto-inbraken in Kortrijk en Zwevegem. Saumel G. is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep de voorbije twee jaar nog veroordelingen op voor diefstallen, inbraken en drugs en zat na zijn arrestatie een half jaar in de cel. Ondertussen verhuisde hij naar Ieper, vond een job en volgde begeleiding om van zijn speedverslaving af te geraken. Hij vroeg de rechter om een straf met voorwaarden. Vonnis op 16 april. (LSI)