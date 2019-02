Dief brengt helft van gestolen fiets terug na oproep op Facebook Christophe Maertens

20 februari 2019

20u27 0 Ieper Een dief heeft in Ieper onderdelen van fietsen teruggebracht naar de plaats waar hij ze had gestolen, nadat het slachtoffer een oproep had gedaan op Facebook. De eigenaar dreigde er ook mee met camerabeelden naar de politie te stappen. “Ik ben van plan dat alsnog te doen, als de dief de rest van mijn fietsen niet terugbrengt.”

Wesley Mahieu (26) woont in een appartement in de Schotlandstraat, een steegje vlakbij de Leet in Ieper. De jongeman is ondertussen aan het verhuizen naar Merkem. In afwachting van de verhuis van zijn vier fietsen, plaatste hij de tweewielers tegen de gevel van het woonblok. De fietsen waren goed op slot met hangsloten. “De dief moet hebben toegeslagen in de loop van het weekend, want ik merkte maandagochtend dat er heel wat weg was. De dader had van twee fietsen, waaronder de mountainbike, de wielen losgemaakt. Met de rest ging hij ervandoor.”

De dief nam ook een fiets mee van een onderbuur van Wesley. Die stond in het berghok en was eveneens op slot. Het slachtoffer postte op Facebook wat er was gebeurd. Hij gaf daarbij aan dat hij met de beelden naar de politie zou stappen, als de dief de gestolen goederen niet zou terugbrengen. Verbazend, maar de boef deed dat, althans gedeeltelijk.

“Gisteren (dinsdag, nvdr) vond ik het kader van mijn mountainbike plots terug aan het begin van mijn straatje”, aldus Wesley. “Ook van andere fietsen werden er delen teruggebracht. De dief moet tussen 9 uur en 14 uur hier zijn geweest. Het getuigt eigenlijk van heel veel lef om dat te doen. Ik begrijp het totaal niet. Bij de uitgang van het straatje hangt er een camera van een horecazaak en daarmee werd de boef duidelijk gefilmd”, zegt Wesley. “De dief wist dat en toch duikt hij hier opnieuw op. Het is ongelofelijk.”

Wesley zou graag ook de ontbrekende stukken van zijn fietsen terugzien. “Met alleen een kader en een wiel van mijn mountainbike, die ik trouwens nog van mijn ouders heb gekregen, kan ik niet rijden. Ik wil dus ook dat de dader de andere onderdelen weer naar hier brengt. Indien hij dat niet doet, dan stap ik alsnog naar de politie.”