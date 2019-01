Dichters in gesprek Christophe Maertens

02 januari 2019

In het kader van de Poëzieweek 2019 gaan op woensdag 30 januari in de bib van Ieper Koenraad Goudeseune en Delpine Lecompte met elkaar in gesprek.

“Koenraad Goudeseune staat voor heldere poëzie, hij geeft veel aandacht aan de compositie van zijn gedichten”, staat op de website van de stad Ieper te lezen. “Als ze een raadsel vormen zijn gedichten niet aan hem besteed. ‘Merkwaardige producten’ (2018) is zijn zevende bundel. Delphine Lecompte publiceert in 2018 na zeven bundels haar ‘Best of’. Een staalkaart van haar eigenzinnige poëzie waarin ze een wereld schetst vol ‘woede, bezinning, verliefdheid en troost’.” Het gesprek, dat om 19.30 u van start gaat, wordt in goede banen geleid door David Troch, voormalig stadsdichter van Gent en coördinator bij Creatief Schrijven.

Inschrijven kan via inschrijvingen.bib@ieper.be.