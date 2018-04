Dichters fietsen langs de Ieperboog 07 april 2018

02u47 0

100 jaar na de Grote Oorlog fietsen 7 dichters een week lang langs de frontlijn. De dichters houden halt bij monumenten, begraafplaatsen, loopgraven en onbekende herdenkingsplekken. De dichters brengen er hulde. Vanaf woensdag 18 tot en met zaterdag 21 april kan wie dat wil elke dag meefietsen. Op dinsdagavond 17 april vindt in het In Flanders Fields Museum een openingsvoorstelling plaats. "IJzer 2018 is een voorstelling over angst en afscheid, oorlog en vrede. Het is een mix van nieuw werk van hedendaagse dichters met de mooiste gedichten van bekende en onbekende 'war poets'", aldus de organisatoren. "Het is een intiem eerbetoon aan honderdduizend soldaten en burgers die in de Westhoek door de oorlog werden getekend." info via vonkenzonen.be/ijzer-2018. (CMW)