Dichters brengen hulde langs frontlijn 23 april 2018

Tien dichters fietsen honderd jaar na de Groote Oorlog een week langs de frontlijn. Van Diksmuide trekken ze over Zonnebeke, Ieper en Langemark naar Poperinge. Ze brengen hulde met poëzie. Meefietsen kon afgelopen zaterdag al. Dichters Benno Barnard, Lotte Dodion, Andy Fierens, Els Moors, Max Temmerman, Michaël Vandebril, Laurence Vielle, Bart FM Droog (NL) en Tristan Marquardt (DE) reden een dagtocht door het getekende landschap rond Poperinge. De start- en stopplek van de fietstocht was de Grote Markt van Poperinge. Van daaruit vertrokken de dichters en de deelnemers voor een dagtocht van dertig kilometer. De groep stopte bij de executiepaal en dodencellen, Lijssenthoek Military Cemetery, monument Westouter, het graf van William Redmond, Frans monument Den Engel, de Kemmelberg, de Scherpenberg, Poperinghe New Military Cemetery, het kerkhof van Poperinge en het Talbot House.





's Avonds vond in het Talbot House de slotvoorstelling van IJzer 2018, een literaire voorstelling over angst en afscheid, oorlog en vrede, plaats. Gedichten van oorlogsdichters werden gecombineerd met nieuw werk van hedendaagse dichters. "Met vijftig inschrijvingen kunnen we spreken over een succesvol evenement. We zijn tevreden", klinkt het bij het Talbot House. (LBR)