Diamanten jubileum voor Cyrille en Gilberte 30 mei 2018

02u44 0

Cyrille Allemaarsch (82 jaar) en Gilberte Lecluse (83 jaar) vierden hun diamanten huwelijksverjaardag. Ze huwden op 10 mei 1958 in Sint-juliaan en 60 jaar later wordt dit gevierd. Beroepshalve was Cyrille bouwvakker, Gilberte hield de winkel De Welvaart open in Boezinge. Ze kregen twee dochters en één zoon, ondertussen is de familie uitgebreid met vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Het Ieperse stadsbestuur zette de jubelarissen in de bloemetjes.





(EFW)