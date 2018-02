Diamanten huwelijksverjaardag voor Tony en Annie 23 februari 2018

Tony Dumortier en Annie Declercq vierden hun diamanten huwelijksverjaardag. Ze huwden op 13 februari 1958 in Ieper. Tony werd geboren op 7 juni 1934 in datzelfde Ieper en was vleeshandelaar. Annie werd ook geboren in Ieper, op 7 oktober 1935. Beroepshalve was ze meewerkende echtgenote en ze zorgde ook voor de opvoeding van hun twee kinderen.Ondertussen zijn er ook al drie kleinkinderen.





Het koppel werd door het Ieperse stadsbestuur ontvangen en met een passend geschenk bedacht.





(EFW)