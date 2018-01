Diamanten huwelijk voor Gerard en Paula 30 januari 2018

Gerard Caulier en Paula Stragier vierden hun diamanten huwelijksfeest in Huize Wieltjesgracht in Ieper. Gerard werd geboren in Poperinge en woonde in Elverdinge. Paula werd geboren in Ieper. Ze hielp mee in het café dat haar ouders runden, de Willem Tell in de Hommelhofstraat. Daar leerden de twee elkaar kennen. Op 7 januari 1957 trouwde het koppel. Samen namen ze dan het café over. Ze kregen twee kinderen,Ignace en Katrien. Ondertussen zijn er twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.





(EFW)