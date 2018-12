Diamanten boeket voor Marcel en Alice Redactie

06 december 2018

19u53 0

Zondag laatstleden vierden Marcel Florissoone (82 jaar) en Alice Hoedt (78 jaar) hun diamanten huwelijksfeest.Ze huwden te Ieper op 6 december 1958.Marcel was beroepshalve fietsenmaker-onderhoudsman, zijn echtgenote hielp mee in de zaak en zorgde ook voor de opvoeding van hun drie kinderen.Ondertussen is de familie al flink uitgebreid,er zijn zeven kleinkinderen en reeds drie achterkleinkinderen.Burgemeester Durnez en de schepenen Delie en Cloet feliciteerden het koppel.(EFW)