Diamanten boeket voor Jacqueline en André Eric Flamand

19 december 2018

Zaterdag vierden André Van Weehaeghe en Jacqueline Boen hun diamanten huwelijksverjaardag.Ze huwden op 29 november 1958 te Vlamertinge.André en zijn vrouw zijn allebei geboren in Vlamertinge,André is 83 jaar,Jacqueline is er 81 jaar jong.Ze kregen drie kinderen en ondertussen is de familie al uitgebreid met zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.Door het Iepers stadsbestuur werd het koppel in de bloemetjes gezet.(EFW)