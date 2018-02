Diamanten boeket voor Alice en Michel 01 februari 2018

Alice Dequirez en Michel Remmery vierden afgelopen zondag hun diamanten huwelijksverjaardag.





Ze huwden op 18 januari 1958 in Nieuwkerke. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens een feest in Nieuwkerke vijf jaar eerder. Michel werkte bij de firma Picanol in Ieper, Alice werkte achtereenvolgens bij een bakker, in de textiel, en was later bezig met de opvoeding van de vier kinderen: Eddy, Ronny, Sabine en Tommy. Ondertussen zijn er al twaalf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Alice en Michel verblijven nu in Huize Wieltjesgracht in Ieper. Ze werden door een afvaardiging van het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.





(EFW)