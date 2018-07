Diamant voor Hubert en Maria 13 juli 2018

Hubert Verfaillie en Maria Florizoone, allebei 87 jaar oud, hebben onlangs hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd. Hubert, geboren in Ieper, en Maria, geboren in Wulpen, trouwden in Woumen op 12 juni 1958.Beroepshalve baatten ze een landbouwbedrijf uit, nu genieten ze van hun pensioen in hun huis in de Kruiskalsijdestraat in Ieper. Ze kregen één kind, ondertussen zijn er ook twee kleinkinderen. Het koppel werd door het Iepers stadsbestuur in de bloemetjes gezet.





(EFW)