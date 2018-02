Diaken zegent wielertoeristen vanuit hoogtewerker 26 februari 2018

De wielertoeristen uit het Ieperse, die gisteren om 9 uur vertrokken waren voor een gezamenlijke fietstocht, werden bij hun terugkeer aangenaam verrast door diaken Ludo Caes. Hij hen in een hoogtewerker op te wachten om hun fietsen te wijden. Het doel van de fietswijding is een zorgeloos wielerjaar zonder pech, zonder valpartijen en wederzijds respect met de andere weggebruikers. Deze fietswijding is een vervolg op de geslaagde fietswijding uit 2017 met de fietsclubs Molteni's, Fringstoe, Koeketoe, Faema's, Het Stalen Paard en MTB-club Mc Bride. (LBR)