Diaken wijdt fietsers voor nieuw seizoen 21 februari 2018

02u43 0

Op 25 februari vindt in Ieper, net als vorig jaar, een fietswijding plaats. Diaken Lode Caes zal vanop een hoogtewerker de fietsers zegenen. "Het doel van de wijding is een zorgeloos wielerjaar zonder pech, zonder valpartijen, maar mét wederzijds respect voor de andere weggebruikers", aldus wielertoerist Gaëtan Dumoulin. "Die zondagochtend vertrekken we om 9 uur voor een gezamenlijke tocht om het seizoen in te luiden. Bij onze terugkeer, zal de diaken ons opwachten voor de fietswijding. Hij zal kort het woord nemen en dan iedereen zijn zegen geven."





Alles vindt plaats ter hoogte van Estaminet De Oude Veemarkt aan de Veemarkt in Ieper. Aan de wijding werken verschillende fietsclubs mee: Molteni's, Fringstoe, Koeketoe, Faema's, Het Stalen Paard & MTB-club Mc Bride.





(CMW)