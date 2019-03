Desondanks extra maatregelen alweer vechtpartij in Ieperse uitgangsbuurt Christophe Maertens

17 maart 2019

15u43 0 Ieper Na het zware incident van een week geleden waarbij iemand een glas in het gezicht kreeg, nam het stadsbestuur maatregelen om vechtpartijen en andere baldadigheden in te dijken in de Ieperse uitgangsbuurt. Dit weekend bleef alles relatief rustig, maar er was wel een incident met enkele Polen. “Wel zijn we tevreden dat er iets wordt gedaan, zo hebben we niet meer het gevoel er alleen voor te staan”, zegt Christophe Dozie, medezaakvoerder van De Vage Belofte.

Op de Vismarkt was er zaterdagochtend, desondanks de extra maatregelen dat het stadsbestuur nam om geweld in te dijken, toch nog een schermutseling. Daarbij maakten enkele Polen amok. “Toen onze diensten ter plaatse kwamen, was de rust echter al teruggekeerd”, zegt commissaris Georges Aeck van de politie zone Arro Ieper. “We onderzoeken wat er zich precies afspeelde.”

Twee jongens uit Ieper laten zich niet afschrikken door het geweld, maar zijn wel voorzichtig. “We komen wel vaker op de Vismarkt iets drinken”, zeggen Viktor Vaneygen (17) en Thom Vanhoecke. “Dat gebeurt zowel op vrijdag- als zaterdagavond. Er vindt hier inderdaad regelmatig, zeg maar wekelijks, een schermutseling plaats. Meestal blijft het bij wat duw en trekwerk, maar soms is het meer dan dat.” De twee vrienden denken dat sommige mensen er wegblijven, omwille van de problemen die er zijn. “Wij laten ons niet afschrikken, maar we zijn wel voorzichtig. Als er vechtpartijen ontstaan, is dat vaak met gasten die wat ouder zijn dan wij.”

Voor de maatregelen die het stadsbestuur nam zijn de twee tieners wel te vinden. “Over het algemeen zie ik hier niet veel politie. Als er een incident is dan zijn ze wel rap ter plaatse, wat dan wel goed is.” Viktor en Thom hebben wel een bedenking bij het uitschrijven van GAS-boetes als iemand met glas op straat komt. “Er zijn hier toch terrassen, mogen we dan daar ook geen glas gebruiken? Trouwens, wie van plan is iemand met een glas te steken zal niet wakker liggen van een risico op een GAS-boete.”

Het stadsbestuur laat sinds afgelopen weekend de politie extra patrouilleren in de buurt. “We doen dat rond de Vismarkt en andere cafés en in de buurt van fuifzalen. Dat moet het gevoel van veiligheid verhogen. Daarnaast ziet de politie nauw toe dat het reglement rond glas op straat wordt nageleefd. Wie we betrappen kan een GAS-boete van 60 euro krijgen aangesmeerd”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Volgens Christophe Dozie, medezaakvoerder van De Vage Belofte, werd dat afgelopen weekend relatief goed gevolgd. “Buiten enkele uitzonderingen hield iedereen zich aan de regels.”

Daarnaast engageert het stadsbestuur zich om de staat van de bestaande camera’s te evalueren. Het blijkt immers dat in sommige gevallen gezichtsherkenning niet altijd meer mogelijk is. “De camera’s zijn op sommige plaatsen oud en aan vervanging toe”, zegt de burgemeester. “Betere en eventueel méér camera’s maken het voor de politie makkelijker om problemen te signaleren en dusdanig ook sneller in te grijpen. Het huidige cameraplan van stad Ieper zal doorgelicht worden. “ Tenslotte wil de stad samen met de Ieperse horecauitbaters werk maken van een charter. “Via dat charter beloven de caféuitbaters om zich als een goede huisvader te gedragen”, aldus Talpe. “Ze zorgen voor hun klanten, draaien muziek volgens de afspraken en informeren hun klanten op de juiste manier over de regels rond drank- en druggebruik. De preventieambtenaar van de stad zal de horecauitbaters helpen bij het opstellen van zo’n charter. “

Christophe Dozie zegt blij te zijn met de maatregelen. “Het is goed dat het stadsbestuur iets doet, zo hebben we nu toch het gevoel om er als cafébaas er niet meer alleen voor te staan.”