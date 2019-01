Delhaize opent Shop & Go niet opnieuw Christophe Maertens

03 januari 2019

Warenhuisketen Delhaize heeft besloten om geen overnemer te zoeken voor de winkel aan de Menenpoort in Ieper. De zaak is sinds kort dicht.

“De winkel zal dus definitief haar deuren sluiten”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “Na analyse van de cijfers moeten we helaas besluiten dat de binnenstad van Ieper geen winkelpunt nodig heeft. We stellen vast dat de inwoners van Ieper eerder hun boodschappen doen aan de rand van de stad. De inkomsten via de toeristen aan de Menenpoort zijn helaas niet voldoende voor deze winkel.” De Shop & Go Delhaize was sinds begin mei vorig jaar open. De uitbaters wilden er een echte buurtwinkel van maken, maar dat concept sloeg niet aan. Ook de Spar op de Grote Markt had een gelijkaardig concept en sloot eveneens de deuren.