Delen loopgracht 17 februari 2018

02u30 0

In de koninklijke zaal van het In Flanders Fields Museum worden er onderdelen van zowel Duitse als Britse loopgrachten getoond. De Britse werden uit de 'Admiral's trench' aan het Wieltje bij Ieper opgegraven. De Duitse fragmenten zijn afkomstig van de loopgracht Eckert-Graben in Mesen.