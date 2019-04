Deeltijds kunstonderwijs in West-Vlaanderen ‘boomt’, naast kinderen vinden ook volwassen hun weg naar de academie. Christophe Maertens

12 april 2019

16u43 3 Ieper In onze provincie gaan ruim 38.000 leerlingen naar een academie. Dat zijn er bijna 5.000 meer dan vijf jaar geleden. Dankzij het nieuwe decreet krijgen academies meer budget per leerling als ze in dunbevolkte gebieden liggen, op die manier kunnen ze blijven bestaan. In onze regio krijgen Heuvelland, Vleteren, Langemark-Poelkapelle, Poperinge en Zonnebeke extra centen.

West-Vlaanderen telt 27 academies en in 53 van de 64 West-Vlaamse gemeenten is er een aanbod deeltijds kunstonderwijs. Met 38.021 leerlingen dit schooljaar is het deeltijds kunstonderwijs in West-Vlaanderen aan een heuse opmars bezig. De voorbije jaren was er altijd al een lichte stijging van het aantal leerlingen aan de academies, maar door de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs is er een enorme stijging van het aantal leerlingen ten opzichte van vorig schooljaar. In 2014-2015 waren er 33.097 leerlingen, nu zijn dat er 5.000 extra. Het laatste jaar kwamen er 3.705 leerlingen bij.

Tot vorig schooljaar konden zesjarigen enkel terecht in dans of beeldende en audiovisuele kunsten. Sinds dit schooljaar, door het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs, kunnen zij ook muziek en woordkunst-drama volgen. Er is zelfs een domeinoverschrijdende initiatie mogelijk. Kinderen die niet goed weten wat ze precies willen doen, kunnen op die manier al eens proeven van alle domeinen. In totaal volgen 6.104 leerlingen van 6 en 7 jaar les aan onze West-Vlaamse academies. 940 kinderen of 15 procent volgen de domeinoverschrijdende initiatie. De kleine helft volgt beeldende kunsten.

De grootste academie is de Kunstacademie van Waregem met 3.624 leerlingen, gevolgd door de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten van Roeselare met 3.602 leerlingen en Art’iz in Izegem met 2.302 leerlingen. De kleinste academie is die in Blankenberge met 449 leerlingen. “Die kleine academies zijn van levensbelang. Leerlingen zien de afstand van thuis naar de academie als doorslaggevende factor om zich in te schrijven. Hoe dichter de academie bij de leerlingen, hoe meer leerlingen met kunst en cultuur in aanraking komen”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Dankzij het nieuwe decreet krijgen academies meer budget per leerling als ze in dunbevolkte gebieden liggen, op die manier kunnen ze blijven bestaan. In onze regio zijn dat Heuvelland, Vleteren, Langemark-Poelkapelle, Poperinge en Zonnebeke.

“De vernieuwingen die we dit schooljaar voor het deeltijds kunstonderwijs hebben ingevoerd zijn een succes”, aldus minister Crevits. “In de provincie West-Vlaanderen tellen de academies ruim 10 procent meer leerlingen dan vorig schooljaar. De allerjongsten hebben ook de smaak te pakken. Kunstonderwijs is een extra troef voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling en het verbreedt de blik. Vlaanderen kent een sterke traditie van deeltijds kunstonderwijs. Heel wat van onze artiesten werden op de academies geprikkeld om hun talenten te ontwikkelen.”

Niet alleen jongeren vinden hun weg naar een academie, ook veel volwassenen doen dat. Iemand die nu in haar derde jaar Keramiek volgt aan dé Academie in Ieper is Anneleen Vantomme (38) uit Geluwe. “Het spookte al lang door mijn hoofd om dat te doen, ik wil er zelfs mijn beroep van maken”, zegt Anneleen. “Nadat mijn zoon een jaar ziek was geweest, besloot ik mij in te schrijven in de academie en ik heb daar nog geen moment spijt van gehad. Ik heb al heel veel bijgeleerd.” Anneleen zegt wel dat je het getuigenschrift verbonden aan de opleiding niet zomaar krijgt. “Je moet je echt wel engageren. Ik volg gedurende twee namiddagen per week les en dan moet je ook nog 4 uur per maand kunstgeschiedenis volgen. De opleiding duurt vijf jaar en ik zou er dan nog graag twee specialisatiejaren willen bijdoen. Jaarlijks moeten we een opdracht uitvoeren en dat is niet zomaar een paar potten maken. Je moet de jury kunnen overtuigen van je kunde.” Anneleen geeft momenteel bij haar thuis workshops rond keramiek. “Wat ik in de academie leer kan ik daarbij perfect gebruiken. Ik ben dan ook heel tevreden over de opleiding.”