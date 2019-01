Deelfietsen steeds populairder in Ieper Christophe Maertens

18 januari 2019

16u25 0 Ieper Het gebruik van Blue Bikes in Ieper is vorig jaar met zeventien procent gestegen en was in 2018 goed voor 1.100 verplaatsingen.

In Ieper kun je sinds september 2016 een van de twaalf Blue Bike deelfietsen ontlenen. De fietsen staan aan het station en zijn vooral geschikt voor korte verplaatsingen of in combinatie met het openbaar vervoer. “Het gebruik van deze fietsen stijgt jaarlijks”, klinkt het bij de stad Ieper. “Vorig jaar waren er 1.100, zeventien procent meer dan in 2017. De helft van die verplaatsingen werd uitgevoerd door West-Vlamingen, de rest door bezoekers uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Honderd ritten werden in kader van een zakelijke verplaatsing gedaan.”

Dankzij een bijdrage van de overheid en van de stad Ieper kost een rit maar 1,15 euro voor leden van het systeem. Meer info op www.blue-bike.be.