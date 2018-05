De Zeven zoekt ideeën 19 mei 2018

De Zeven, de vzw die de vorige jaren het loopevenement Ieper Trail, organiseerde, is op zoek naar ideeën voor volgende elementen. Het laatste loopevenement dat de vzw op poten zette was de Bellewaerde Trial, waaraan 3.000 lopers aan deelnamen. "We willen ons voorlopig nog niet vastpinnen op een datum, noch op een vooropgesteld evenement. We gunnen onszelf wat tijd om naar de toekomst te kijken. Wel zijn we bijzonder blij dat we nu al voorstellen krijgen van partners, bedrijfsleiders en andere organisaties die hun infrastructuur willen openstellen. Toch willen we zeker nog de vraag aan iedereen richten of er nog andere plaatsen zijn die we kunnen inschakelen. Daarom een oproep naar, liefst verrassende, voorstellen." (CMW)