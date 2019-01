De Watergroep zoekt naar oplossing voor problemen met dubbel waterlek VHS

02 januari 2019

Geen drinkwater op kerstdag en op nieuwjaarsdag, dat overkwam een aantal gezinnen uit de Kruiskalsijdestraat in Ieper. De eerste keer, op 25 december, was er een lek in een distributieleiding ter hoogte van garage Bossaert, waardoor ook bewoners van de Meenseweg en de Steenovenstraat met problemen van watertoevoer kampten. Het water spoot uit het wegdek en creëerde gevaar voor het verkeer. Na het afsluiten van de leiding, rond 8 uur, was dat gevaar geweken. Tegen 17 uur was er overal opnieuw stromend water. Op nieuwjaarsdag deed zich opnieuw een lek voor, dit keer op een andere plaats in de Kruiskalsijdestraat. Een vijftiental woningen beschikte daardoor niet over leidingwater, tussen 10.30 uur en 15 uur. Het lek kon vrij snel worden gedicht maar De Watergroep wil de situatie nu snel en grondig bekijken, om uit te vissen welk probleem de lekken heeft veroorzaakt.