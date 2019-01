De Nachtwacht toont mysterieuze kant van Ieper Gidsbeurt telt al meer dan 1.000 deelnemers Christophe Maertens

20 januari 2019

14u10 0 Ieper Elke zaterdagavond verzamelen aan de Lakenhalle in Ieper tientallen mensen rondom de Ieperse Nachtwacht. De avondwandeling is een gidsbeurt die de deelnemers naar onbekende plaatsjes van de Kattenstad brengt. Het initiatief kent een onverhoopt succes en is bijna telkens opnieuw uitverkocht.

Mensen die op een leuke manier het verhaal van Ieper willen horen, kunnen zich op zaterdagavond op sleeptouw laten nemen door de Nachtwacht, de man die vroeger de veiligheid van het stadscentrum in het oog hield. De nachtwacht neemt je mee naar plaatsen in de binnenstad en vertelt daarbij uitbundig over de vooral middeleeuwse geschiedenis van de Westhoekstad. “We zijn verbonden aan de Gidsenkring van Ieper”, zegt Stefan Kesteloot, een van de vier gidsen die afgelopen zaterdag de deelnemers door de straten loodste. “Niet de platgetreden paden, maar eerder het meer onbekende Ieper, het mysterieuze.” De nachtwacht schoot in de middeleeuwen in actie zodra de nachtklokken hadden geluid en de 19 poorten van de stad werden gesloten. Hij moest nazien of alle vuren gedoofd waren, want heel wat huizen waren in hout en er was brandgevaar. In 1221 liep dat fout en ging een groot deel van de stad in vlammen op. De nachtwacht had een wapen mee, een hellebaard, en een flambouw, een lamp. “De mensen die met ons onderweg zijn hoeven dus niet bang te zijn. Ze zijn veilig”, grapt de gids. De hellebaard werd in latere tijden vervangen door een pistool. “De nachtwacht verloor zijn functie na de onafhankelijkheid van België, toen de rijkswacht zijn taak overnam.”

De Ieperse nachtwacht is gekleed met zwarte hoed en lange cape. “Daarvoor hebben we ons gebaseerd op het schilderij de Nachtwacht van Rembrandt”, klinkt het.

Uit de wandeling blijkt dat Ieper heel wat meer is dan WO I. “Die oorlog duurde (gelukkig) maar vier jaar en dat is een korte periode in de geschiedenis van de stad. Ieper was een wereldstad in de middeleeuwen, even groot als Londen in die tijd. Stel je voor dat we even hard waren gegroeid als de Engelse hoofdstad.”

Een van de vier gidsen doet de wandeling in het Engels voor onder meer de Britse toeristen. “Daarbij gaan we wel iets dieper in op het verhaal van de oorlog.”

Niet alleen Belgen en Britten nemen deel aan de wandeling, er zijn ook Nederlanders die het evenement weten te waarderen. Marcel Tinnemans was zaterdag een van hen. “Ik heb een weekje in de Westhoek geboekt, omdat ik in Waregem moest zijn voor een lezing. Er wonen hier vrienden van mij en die namen mij op sleeptouw. Vandaag (zaterdag, nvdr) hebben we de ‘battelfield tour’ gedaan en nu dus de Nachtwacht. Een bezoek aan de Westhoek stond al lang op mijn programma, maar het was er nog nooit van gekomen.” Marcel kende Ieper wel uit de geschiedenisboeken over de oorlog en was er vroeger als vrachtwagenchauffeur ooit eens in de buurt geweest. “Maar ik wist niet dat het zo’n een mooie stad was. Deze gidsbeurt is een mooi initiatief. In een korte tijd krijg je heel wat info, terwijl je door de stad stapt. Beter kan niet.”

De Nachtwacht is inderdaad een succes, dat merk je aan het groot aantal deelnemers. De drukste avond, net voor nieuwjaar, telde 144 deelnemers. De Ieperse gidsenkring zorgt er voor dat het comfort van de bezoeker bewaard wordt: ze nemen maximaal 25 personen mee per groep. Zo zijn er wekelijks tot zes rondleidingen mogelijk.

De wandeling vindt nog elke zaterdag tot 30 maart plaats en dat van van 17 tot 19 uur. Deelnemen kost 3,5 euro per persoon.

Reserveren via toerismebalie@ieper.be of via 057 239 220

Bezoekers die overnachten via de actie www.winterinieper.be, krijgen een gratis voucher voor deze wandeling.