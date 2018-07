De nachtmerrie van elke mama DEUR SLAAT PLOTS DICHT: BABY OPGESLOTEN IN WARME AUTO HANS VERBEKE EN MATHIAS MARIËN

06 juli 2018

02u28 0 Ieper Je hebt net je twee maanden oude baby in de wagen vastgemaakt, wanneer het portier dichtslaat. En omdat de autosleutel op de zetel ligt, sluit de wagen prompt vanzelf. Mama Marlies Vanhoorneweder uit Boezinge beleefde woensdagmiddag de schrik van haar leven.

Het kan iedereen overkomen en net daarom is wat Marlies, een 24-jarige verpleegster, meemaakte zo herkenbaar. "Na een bezoekje aan de broodjeszaak op de Markt in Langemark stapte ik weer naar mijn wagen", steekt Marlies van wal. "Ik had Lewis bij me, in z'n Maxi-Cosi. Toen ik hem wou vastmaken in de wagen, legde ik m'n autosleutel op een zetel. Net op het moment dat Lewis veilig vastgeklikt zat, waaide een bankbiljet uit mijn handtas." In de wetenschap dat Lewis niks kon overkomen, draaide Marlies zich om het biljet te grijpen. "Achter mijn rug sloeg evenwel het portier van mijn Seat Leon dicht. Ik had er niet onmiddellijk erg in, maar toen ik de deur weer wilde openen, bleek de auto helemaal afgesloten. Mét de sleutels nog op de zetel." De Seat van Marlies detecteert het immers als de sleutel in de auto ligt en sluit dan automatisch af, een manier om carjacking te gaan. Maar nu panikeerde de jonge vrouw en begon ze te wenen. Dat trok de aandacht van vrijwillig brandweerman Wim Depuydt (36) uit Merkem. "Hij passeerde net met zijn auto en is prompt gestopt", vertelt Marlies, die door een oproep via Facebook inmiddels met Wim in contact is gekomen. "Wim probeerde me te kalmeren en heeft alert gereageerd. Hij belde onmiddellijk de hulpdiensten. Andere mensen legden karton boven op de wagen en een zonnescherm, om te vermijden dat de temperatuur in mijn auto te snel zou oplopen. Op het moment dat mensen water kwamen aandragen om over het voertuig te gieten, arriveerde de brandweer. Ze vroegen me toestemming om een raam in te slaan, aan de passagierskant. Tuurlijk mochten ze dat, ik wilde niks liever dan Lewis in m'n armen nemen."





Knagend gevoel

De baby, die pas op 30 april geboren werd, huilde maar maakte het goed. "Iemand bracht een nat doekje waarmee ik z'n hoofdje kon verfrissen. Dat maakte hem al snel wat rustiger. Uiteindelijk heeft hij zo'n tien minuten vastgezeten." Eén dag later kijkt de echtgenote van Dries Heughebaert (29) met gemengde gevoelens terug op haar avontuur. "Lewis is oké, dat is het belangrijkste. Ik besef dat mij niks te verwijten valt, maar toch knaagt het. Even dacht ik dat mensen mij misschien als een minder zorgzame mama zouden zien, maar tot nu toe heb ik enkel maar steunende reacties gekregen. Voortdurend zegt men mij dat iedereen zoiets kan overkomen. Het beveiligingssysteem van mijn wagen heeft me parten gespeeld. Ongetwijfeld ben ik niet de enige die plots in zo'n situatie verzeild raakt. Ik wens het niemand toe. Het is allerminst een fijn gevoel je huilende baby te zien in een warme auto terwijl je zelf niks kan doen", besluit Marlies.