De Lovie houdt opendeur op nieuwe stek 14 maart 2018

De Lovie, de vzw uit Poperinge die ondersteuningsvormen voor mensen met een verstandelijke beperking aanbiedt, houdt op vrijdag 23 maart tussen 14.30 en 18.30 uur een opendeurmoment op de nieuwe locatie in Ieper. Die ligt aan De Porfier, D'Hondtstraat 32-34, waar de voormalige woningen van de zusters van Bermhertigheid Jesu te vinden zijn. Er zal toelichting gegeven worden over ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking in Ieper. (CMW)