De Klaproos serveert gezond ontbijt 04 september 2018

"Met veel plezier verwelkomen we op de eerste schooldag de kinderen van De Klaproos, we zorgden alvast voor een stevig ontbijt", zegt Ives Goudeseune, voorzitter van de Vriendenkring van de Klaproos. De Klaproos, gelegen langs de Wervikstraat in Zillebeke, is een gespecialiseerde onderwijsinstelling waar kinderen onderwijs van het type 1-3-8 kunnen volgen. Ook is er een afzonderlijke afdeling voor leerlingen met autisme. Na het gezonde ontbijt werden de schoolactiviteiten aangevat.





(CMW)