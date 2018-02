Dé Academie binnenkort ook in St-Jansgodshuis? 07 februari 2018

Oppositieraadslid Ives Goudeseune (sp.a) heeft op de gemeenteraad van Ieper zijn hoop uitgesproken dat het Sint-Jansgodshuis, of het voormalig Stedelijk Museum van Ieper, niet wordt verkocht. Het gebouw in de Ieperleestraat is eigendom van het OCMW, datde toekomst van het gebouw op dit moment onderzoekt. "Sinds de verhuis van alle kunstwerken naar het nieuwe depot in Ieper kan het gebouw best een nieuwe invulling krijgen", aldus raadslid Goudeseune. "Ik vernam dat dé Academie zeker geïnteresseerd is om het gebouw of een deel daarvan te gebruiken. Gezien de oorspronkelijke functie lijkt het ideaal om er een ruimte in onder te brengen of om er les te geven." OCMW-voorzitter Marieke Cloet: "We onderzoeken wat er met het gebouw kan gebeuren. Tot op heden heeft de raad enkel toestemming gegeven om de eindejaarstentoonstelling te laten plaatsvinden in de kapel van de Belle." (CMW)