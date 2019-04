Dakwerker rijdt op blote voeten achter materiaaldieven, maar die kunnen ontkomen Hans Verbeke

18 april 2019

23u00 0 Ieper Al minstens voor de vijfde keer in enkele weken is in onze regio een zelfstandige aannemer het slachtoffer van een inbraak in zijn bestelwagen. Woensdagnacht was dakwerker Renato Verhaeghe (40) uit Ieper aan de beurt. “Tijdens de achtervolging speelde ik hen kwijt in de buurt van de A19”, zegt de man, die in zijn haast met alleen maar een broek en op blote voeten in de Mini Cooper van zijn dochter was gesprongen.

Rond half drie donderdagmorgen werd Renato Verhaeghe gewekt door het geblaf van een hond. De man woont met zijn gezin in de Siegenlaan, in wat in de volksmond gekend staat als ‘de witte wijk’ in Ieper. “Ik stond op en keek naar buiten, maar zag niks”, vertelt de man, die pas sinds halfweg vorig jaar voltijds aan de slag is als zelfstandig dakwerker. “Toen ik een minuut of vijf weer in bed lag, hoorde ik plots ander lawaai. Weer stond ik op, om luttele seconden later te zien hoe de achterdeuren van mijn bestelwagen open stonden. Het licht binnenin brandde en ik zag een man weglopen met een van mijn materiaalkoffertjes.”

Opstoot van adrenaline

Renato kreeg een opstoot van adrenaline. “Ik riep heel luid naar de daders. Ze waren met drie, had ik intussen gezien. Duidelijk opgeschrikt, vluchtten ze naar hun auto. Die reed weg in de verkeerde richting van onze doodlopende straat. ‘Die kan niet anders dan zo meteen terugkeren’, flitste het door mijn hoofd. Vliegensvlug sprong ik in een broek - ik slaap altijd naakt - en spurtte naar beneden, met de bedoeling om mijn bestelwagen dwars over de straat te zetten en hen zo het vluchten te beletten. Maar ze waren sneller terug dan ik dacht. Een donkerkleurige break vloog onze straat uit.”

Zuiderring

De bestolen dakwerker twijfelde niet. “Zonder nadenken sprong ik in de Mini Cooper van mijn dochter. Op blote voeten zette ik de achtervolging in. Mijn echtgenote had intussen de politie gebeld. Die was met drie combi’s enkele minuten later al ter plaatse. Maar omdat ik in al mijn haast geen telefoon had meegenomen, kon ik hen niet op de hoogte houden van de vluchtroute.” Renato perste al wat hij kon uit de Mini Cooper. “Maar op de Zuiderring, in de richting van de oprit naar de snelweg, zag ik de vluchtwagen steeds kleiner worden en speelde ik de daders kwijt.”

Nieuw materiaal kopen

Renato speelde bij de diefstal voor zowat 3.000 euro aan materiaal kwijt. Onder meer enkele schijfmachines, een slagschroevendraaier, boormachines en dergelijke meer zijn verdwenen. “Er zat niks anders op dan deze morgen onmiddellijk nieuw materiaal te kopen”, zucht de man. “Dat moest wel, anders kon ik niet werken.” De schade aan zijn gloednieuwe bestelwagen, die amper drie weken oud is, valt mee. “Het slot is vernield, maar blijkbaar op een subtiele manier. Er is ook een kras op het koetswerk. Ik zal nu investeren in extra buitensloten, om zo’n avontuur in de toekomst te vermijden.”

Plaag

Volgens hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper zijn inbraken in bestelwagens een echte plaag. “Ook in andere politiezones”, benadrukt hij. “Bij ons telden we er de voorbije weken minstens een vijftal, in Ieper, Hollebeke en Poperinge. De daders zijn telkens uit op werkmateriaal dat ze nadien wellicht verpatsen. Ze zijn goed georganiseerd en wellicht ook goed voorbereid. We hopen snel een spoor te vinden.”

Bij enkele van de materiaaldiefstallen in de Westhoek werd een donkerkleurige break opgemerkt. Dat zou er kunnen op wijzen dat heel wat feiten door dezelfde bende worden gepleegd.