Dag van Dé Academie: ‘Tijd voor kunst’ Christophe Maertens

21 februari 2019

13u12 0 Ieper Ieder jaar vieren alle academies in Vlaanderen samen op eenzelfde dag feest. De editie van komende zaterdag 23 februari kreeg de titel ‘Tijd voor kunst’. Ook in Ieper worden er activiteiten georganiseerd.

De Ieperse Dé Academie komt met de ateliers woord, muziek en beeld naar buiten met zogenaamde kunst-kabinetjes. Daarnaast staan de klassen en ateliers open voor iedereen. De kunst-kabinetjes zijn zaterdag te vinden in de academie, maar ook op het beeldenplein, Ypermuseum, de bib, Het Perron, de sporthal, in Auris, Kersecorf, het college en het JOC. In de kabinetjes wordt even tijd gemaakt voor kunst, dat kan een houtskooltekening, een 1-minuutconcertje, een stukje poëzie of een beeld zijn. In de hoofdschool van de academie staan de klassen allemaal open. De leerlingen laten de bezoekers proeven van hun kunnen. Om het wat gezelliger te maken werd een pop-up-bar in elkaar getimmerd. De hoofdschool van Dé Academie bevindt zich aan de Weverijstraat 33-35 in Ieper. Meer info www.academie-ieper.be.