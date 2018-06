Daar zijn de Dolle Dagen weer 05 juni 2018

Het Ieperse Centrummanagement, de vzw die zich inzet voor het handelsleven in de stad, organiseert van vrijdag 8 tot maandag 11 juni opnieuw de Dolle Dagen. "Enkele weken voor de start van de officiële soldenperiode vormt deze braderie het moment bij uitstek voor de zomerse aankopen", klinkt het bij de vzw. Sinds enkele jaren beginnen de Dolle Dagen op vrijdag in de de Boter-, Boomgaard-, Diksmuide-, Menen- en Tempelstraat. De zaterdag vanaf 9 uur en de zondag vanaf 10 uur sluiten de handelaars van het Vandenpeereboomplein, de Rijsel- en Stationsstraat en de Grote Markt zich daarbij aan. Door die regeling blijft op vrijdag het stadscentrum bereikbaar. "Tijdens de Dolle Dagen pakken we voor de derde maal uit met de 'Straat in de Kijker'", aldus de organisatoren.





Tuimelwagen

"Deze keer wordt de Rijselstraat extra in de verf gezet. Er zullen springkastelen, een draaimolen, grime, een barbier, een samoerai-pop, modeshows, een dj, paaldansen, VW oldtimers, golfinitiaties en een tuimelwagen te vinden zijn." Tijdens het braderieweekend wordt op de Grote Markt een manche van het Belgisch Kampioenschap Beachvolley georganiseerd. Ook de duikclub is weer van de partij. Parkeren tijdens het braderieweekend kan op het Vandenpeereboom- en SintMaartensplein, de Esplanade, De Kolve, het Colaert- en Stationsplein, de Oudstrijderslaan, het stedelijk sportcentrum of op één van de randparkings.





Meer info via





(CMW)