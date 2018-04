Cyclo Cats aan vijfde seizoen begonnen 05 april 2018

De Ieperse dames van de Cyclo Cats Wielertoeristen zijn aan hun vijfde seizoen begonnen. Ze staken in een nieuwe outfit en samen met Nele Desomer ,die hen elke week op sleeptouw neemt, zullen ze elke week en op zondagmorgen een fietsuitstap maken in de ruime regio. Ze starten elke zondag om 9 uur aan lokaal The Walker in de Menenstraat in Ieper. Wil je eens meerijden,dan kun je gerust aansluiten.





(EFW)