CWRM zoekt helpende handen 02 februari 2018

Nog tot 26 maart 2018 kunnen mensen die een beeldje hebben gemaakt voor de installatie ComingWorldRememberMe (CWRM), komen helpen met de opbouw van de installatie in de Palingbeek.





Tijdens de periode 2014-2018 werden wereldwijd workshops op poten gezet om samen 600.000 beeldjes te maken. Het gaat om één beeldje voor elke gesneuvelde soldaat op Belgische bodem in WO I. Het is de bedoeling dat alle beeldjes naar het domein Palingbeek worden gebracht om er deel uit te maken van de grote 'land art'- installatie CWRM. Wie een beeldje vervaardigde, is meter en peter van dat werkje. De organisatoren willen die mensen nu de kans geven om betrokken te zijn bij de opbouw van CWRM. Wie dat wil kan zich inschrijven om een dag te komen helpen. Wie dat doet krijgt tijdens de middagpauze soep en brood. Reserveren via cwrm@vzwkunst.be is verplicht, want de plaatsen zijn beperkt. (CMW)