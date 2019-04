CWGC ‘vergoart’ 1013 huishoudspullen en 750 euro ten voordele van Welzijnsschakel Tegoare te Ieper Christophe Maertens

08 april 2019

12u13 0 Ieper Voor het derde jaar op een rij engageert het Social & Welfare Comité van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) zich voor een goed doel. Dit jaar kozen ze voor Welzijnsschakel Tegoare, een welzijnsschakel die zich inzet voor mensen in kans armoede uit Groot-Ieper.

Naast de traditiegetrouwe bingoavond met dit jaar een door Tegoare voorzien taartenbuffet, organiseerde de CWGC een inzamelactie. De bingoavond bracht een bedrag van 750 euro op ten voordele van de Welzijnsschakel. Het geld zal enerzijds een gezellig etentje voor de vrouwen van Tegoare financieren, maar zal ook hun kerstactiviteit ondersteunen.

“In december plannen we naar goede gewoonte een kerstknutselen bestaande uit drie activiteiten: een origineel kerststukje creëren, kerstkaarten maken en een workshop voor de kinderen!”, zeggen Kris Reynaert en Monique Decrop, duo-verantwoordelijken van Tegoare. “Een zestigtal mensen kunnen zo tijdens de feestdagen genieten van een gezellige namiddag en daarenboven hun mooie creatie meenemen naar huis.

De CWGC-personeelsleden ‘vergaarden’ ook 1.013 stuks huishoudmateriaal en kinderspullen, zoals potten en pannen, was- en poetsproducten, doucheproducten, kinderschoenen en kinderkledij. Deze spullen zullen worden uitgedeeld aan 90 Ieperse gezinnen die op dit moment aangesloten zijn bij de Welzijnsschakel. “In de huidige maatschappij waar helaas nog veel te veel taboe heerst rond financiële moeilijkheden zijn we enorm blij om op financiële en materiële wijze mensen uit onze eigen stad een duwtje in de rug te kunnen geven”, zegt Nele Bille, voorzitter van het CWGC Social & Welfare Comité.