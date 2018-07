CWGC schenkt 1.700 euro aan vzw Matthijs en Carola 24 juli 2018

Het Social & Welfare Comité van Commonwealth War Graves Commission (CWGC) heeft een cheque van 1.700 euro geschonken aan dagopvang vzw Matthijs en Carola. De vzw Matthijs biedt in Ieper dagopvang aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking aan. Carola is een vriendenkring voor kinderen met een mentale handicap. "Elk jaar engageert het Social & Welfare Comité van de CWGC zich voor een goed doel", zegt Louise Dujardin van CWGC.





"We doen dat in de vorm van een benefietavond met bingo. Met de opbrengst van 1.700 euro zal een buitenspeelkast worden aangekocht, waardoor de kinderen op warme dagen vlot hun speelgoed bij de hand hebben. Ook zal dit geld worden gebruikt voor het realiseren van de tochten op het 'tinckerbed', waarbij de kinderen en jongeren ontspannen genieten van het ritje met de paarden."





