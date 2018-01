Cursus kalligrafie 02u44 0

In LDC De Kersecorf in Ieper kan je de mooiste schrijftechnieken van het kalligraferen aanleren. Een lesgeefster begeleidt deelnemers in het kunstig schoonschrift. Nodige materiaal: papier, potlood, lat, gom, spitse pen en fine-liner. Vooral inschrijven is noodzakelijk en deelname kost 30 euro. De lessen vinden plaats in het De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83 in Ieper op de volgende data: 11 januari, 8 februari, 15 maart, 12 april, 17 mei, 7 juni, telkens van 14 tot 16 uur. Meer info via 057/203778 of dienstencentra@ieper.be (CMW)