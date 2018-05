Curieuzeneuzen testen luchtkwaliteit in de regio 04 mei 2018

02u31 0 Ieper Momenteel loopt over heel Vlaanderen de Curieuzeneuzenactie. Maar liefst 20.000 Vlamingen helpen mee om tussen 28 april en 26 mei de luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart te brengen.

Ook in Ieper, Poperinge en Vleteren doen een aantal mensen daar vrijwillig aan mee. Stefaan Williams (51) uit de Kasteelweg 49 in Vlamertinge is er één van.





"Het is bedoeling om de luchtkwaliteit in onze regio te meten. Ik wil weten hoe we er in Vlamertinge voor staan", zegt Stefaan.





Meetopstelling

Op vrijdag 27 april ontving hij een meetopstelling die hij zaterdagmiddag aan z'n voorgevel moest plaatsen.





"Ik ben heel benieuwd naar de resultaten. Ik ben positief ingesteld en ik hoop dat we goede resultaten hebben. Vlamertinge is klein. Je zou denken dat onze luchtkwaliteit goed is, maar we weten het eigenlijk niet zeker. Soms maak ik me wel zorgen. Nu we de mogelijkheid hebben om hieraan mee te werken, wil ik die ook met beide handen grijpen."





Mooi verspreid

Uit de meer dan 50.000 aanvragen werd Stefaans woning geselecteerd. Samen met een viertal andere inwoners van Vlamertinge neemt hij deel aan de actie. "De deelnemers zitten mooi verspreid, dus ik ben benieuwd welke verschillen er in de resultaten zullen zitten." Eind mei dienen de meetbuisjes weer te worden opgestuurd zodat de resultaten kunnen worden geanalyseerd. "Eind september ontvangen we de resultaten." (LBR)