Curieus Ieper neemt Vort'n Vis over 11 mei 2018

02u46 0 Ieper Nu de Vort'n Vis uit de as is herrezen en het café weer op volle toeren draait, wordt met man en macht gewerkt aan het tweede deel van het project : het optrekken van een concertzaal en repetitielokalen.

Maar dat kost handenvol geld en het is geen evidentie om dat gefinancierd te krijgen. Dat is ook de leden van Curieus Ieper niet ontgaan, die de werking van het autonome regioale trefcentrum een warm hart toedragen. "Daarom nemen wij twee dagen lang tijdelijk de Vort'n Vis over", verduidelijkt Valentijn Despeghel van Curieus Ieper. "Op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei organiseren we concerten met folkpunkband Nevermind Nessie uit Oost-Vlaanderen op vrijdag en op zaterdag een reggaeavond met de lokale helden Fheeta & The Westfrontband. Beide avonden sluiten we af met dj-sets. De vrijwilligers van de Vort'n werken zich elk weekend van het jaar in het zweet, maar moeten zich ditmaal geen zorgen maken om niets; wij regelen alles. De inkomsten gaan integraal naar de Vort'n Vis om de tweede fase van hun bouwproject te steunen. Tegelijk hopen we een breder publiek warm te kunnen maken om naar de Vort'n te komen, dan de doorsnee bezoekers van de muziekclub die steevast met metal en punk wordt geassocieerd." Wie de folkavond op vrijdag wil bijwonen betaalt slechts 5 euro aan de deur. De toegang voor de reggaeavond daarentegen is volledig gratis. (DCH)