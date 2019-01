Crowdfunding redt Ieperfest: al 17.000 euro ingezameld Christophe Maertens

06 januari 2019

19u42 0 Ieper Het muziekfestival Ieperfest is erin geslaagd via crowdfunding genoeg geld in te zamelen om verder te doen. De organisatoren deden na een moeilijke editie een oproep om 15.000 euro in te zamelen, wat ook is gelukt.

Het Ieper Hardcore Fest, of Ieperfest, kende afgelopen zomer een moeilijke editie. Het genre hardcore dooft wat uit, het weer zat tegen en de concurrentie met andere festivals, Alcatraz in Kortrijk voorop, begon door te wegen. Om verder te kunnen bestaan, besliste Ieperfest zijn fans aan te spreken om geld in te zamelen. Het festival hoopte daarmee 15.000 euro op te halen, maar de teller staat ondertussen op bijna 17.000 euro. “Het beoogde bedrag werd inmiddels bereikt, waarvoor we natuurlijk iedereen oprecht danken”, aldus organisator Davy Bauwen. “Elke cent meer kan het festival enkel maar helpen, dus we hopen nog iets meer binnen te halen. De campagne loopt nog vijf dagen.”

Ieperfest maakte inmiddels een nieuwe datum bekend. De komende editie vindt plaats van 5 juli tot en met 7 juli. Op de affiche prijken onder meer Wiegedood, Wisdom in Chains, Madball en niemand minder dan Amenra, de succesvolle postmetalband rond zanger Colin Van Eekchout.

Ieperfest blijft een buitenbeentje op de muziekkalender. Naast optredens worden ook lezingen gegeven, documentaires getoond en zijn er tal van ngo-standjes. Al het eten is er veganistisch en de organisatie doet een pak ecologische inspanningen, zoals droogtoiletten en zuiverende rietvelden. Dankzij die projecten sleepte het festival al meerdere keren prijzen in de wacht.