Corneelkring en Judoclub sluiten zich aan bij Uitpas 29 november 2018

De Corneelkring Brielen en Judoclub Neko sluiten zich aan bij Uitpas in Ieper. De Uitpas is een spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd. Gebruikers kunnen met deze pas punten sparen die je kan omruilen voor korting, een cadeautje of een ander voordeel. Mensen met een beperkt inkomen die wonen in Ieper, Poperinge, Zonnebeke of Diksmuide genieten van 80 procent korting bij deelname aan Uitpas-activiteiten in deze gemeenten. In Ieper gaat het om activiteiten georganiseerd door onder meer de sportdienst, het stedelijk zwembad, de bib, dé Academie, het Perron en de Ieperse musea. Corneelkring Brielen en Judoclub Neko doen nu ook mee. Nu komen daar voor iedereen ook voordelen bij als je naar Corneelkring Brielen of Judoclub Neko trekt. Verenigingen die ook met de Uitpas willen werken, kunnen zich altijd aanmelden bij de stad Ieper via uitpas@ieper.be. Meer informatie via de website www.uitindewesthoek.be/uitpas. (CMW)